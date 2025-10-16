Molina alla Juve | è lui l’obiettivo primario per potenziare la fascia a gennaio La posizione dell’Atletico Madrid del giocatore e il prezzo ecco la situazione aggiornata

Juventusnews24.com | 16 ott 2025

Molina alla Juve: è lui l’obiettivo principale per rinforzare la fascia a gennaio. La posizione dellAtletico Madrid, del giocatore e il prezzo. Un campione del mondo per la fascia destra, un ritorno in Italia per rilanciarsi. Il calciomercato Juve ha individuato in Nahuel Molina l’obiettivo numero uno per rinforzare la corsia esterna a gennaio. Come riportato dal QS, la dirigenza bianconera è pronta a un assalto per il terzino argentino dell’Atletico Madrid, ma la strada si preannuncia in salita. Il sogno argentino per Tudor. Il primo nome sulla lista del DG Damien Comolli sarebbe quello del campione del mondo in carica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Molina alla Juve: è lui l'obiettivo primario per potenziare la fascia a gennaio. La posizione dell'Atletico Madrid, del giocatore e il prezzo, ecco la situazione aggiornata

