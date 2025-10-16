modena ti aspetta uno stadio stracolmo

Meno tre alla grande sfida. Decisiva? No, all’ottava giornata decisamente no. Importante? Beh, decisamente sì, per tanti motivi. E il tutto in un’attesa che la sosta per le nazionali ha in qualche modo. raddoppiato a livello temporale, rendendola, volenti o nolenti, trepidante. Anche se il campionato non è arrivato a nemmeno un quarto del suo percorso, Palermo-Modena che andrà in scena al Barbera domenica pomeriggio è pur sempre una sfida tra la prima e la seconda quindi diventa big match di questo ottavo turno. All’ombra del monte Pellegrino, quanto sia sentita questa sfida lo dicono già i dati dell’affluenza allo stadio della Favorita: sarà certamente il record stagionale di pubblico, previste qualcosa come oltre trentatremila presenze, quasi il doppio della partita tra rosanero e gialloblu giocata nel campionato scorso, decisamente una cornice degna e spettacolare nonostante le previsioni meteo diano un consistente rischio di pioggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

