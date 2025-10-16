Modena pusher sorpreso a nascondere il crack sotto le foglie al parco | arrestato nella notte dalla Polizia

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 35enne nigeriano è stato arrestato dalla Polizia a Modena per spaccio di crack nel parco XXII Aprile. Sequestrate 16 dosi pronte alla vendita. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

