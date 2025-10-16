Modella uccisaex fa scena muta con gip

13.35 Gianluca Soncin, fermato con l'accusa di avere ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, con 24 coltellate, perché non accettava di essere stato lasciato dalla 29enne,si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio col Gip nel carcere di San Vittore. Soncin ha scelto la strada del silenzio di fronte all'accusa di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, crudeltà e futili motivi. L'accusa chiede la convalida del fermo e la misura cautelare del carcere.Il legale di Soncin, imprenditore di 52 anni:"Non è lucido". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it