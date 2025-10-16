Moda low cost muro anti-invasione

La moda italiana fa quadrato e dichiara guerra (con il governo) al fast fashion. Dopo i casi Tod's, Loro Piana, Cucinelli e Bassetti, a Palazzo Piacentini il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha riunito i vertici delle principali associazioni della filiera per correre ai ripari e sostenere un settore che fa fatica a dribblare i tanti fattori esogeni che stanno colpendo il settore. «Il sistema Italia è compatto nella tutela e difesa della moda Made in Italy, oggi sotto un duplice e grave attacco, sui mercati nazionali e internazionali», ha dichiarato il ministro ai rappresentanti del settore di Cnmi, Confindustria Moda, Fondazione Altagamma, Federmoda Cna e Federazione moda Confartigianato imprese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moda low cost, muro anti-invasione

News recenti che potrebbero piacerti

Amazon lancia Haul, la nuova sezione low cost dedicata a moda, casa e lifestyle sotto i 20 euro! Con consegna gratuita sopra i 15€ e la qualità di sempre. Leggi l'articolo completo - facebook.com Vai su Facebook

Moda low cost, muro anti-invasione - Intanto ieri in Piazza Affari, hanno corso i titoli del lusso: Ferragamo (+7,8%), Moncler (+7,7%) e Cucinelli (+1,8%) sono stati trainati dai conti di Lvmh promossi dagli analisti (+13,4% il titolo a ... Segnala msn.com

La moda low cost cinese di Shein punta a Wall Street. Ma gli Usa fanno muro - È da almeno tre anni che Shein, gruppo di moda a prezzi bassi fondato in Cina e con sede a Singapore, sogna lo sbarco in Borsa negli Stati Uniti. Segnala repubblica.it

Moda low cost, è boom di acquisti su Shein e Temu/ Spedizioni quotidiane da 9 mila tonnellate - In Europa è boom di acquisti su Shein e Temu: la moda low cost conquista e le spedizioni dalla Cina sono sempre più grosse e veloci, a discapito di altri settori La moda low cost ha conquistato ... Da ilsussidiario.net