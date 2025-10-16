Moda e pubblicità in mostra alla Fondazione Magnani Rocca
Alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (PR) una mostra che racconta l' I talian Style dal 1950 agli anni 2000. In un intreccio di moda, fotografia e pubblicità, esposte ( sino al 14 dicembre 2025 ) oltre 300 opere, fra cui iconiche campagne pubblicitarie di Armando Testa e Olivieri Toscani e straordinari scatti di Giovanni Gastel e Gian Paolo Barbieri. 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
Centro Diurno Odoardina Uscita alla mostra "moda e pubblicità " presso la fondazione Magnani Rocca a Traversetolo - facebook.com Vai su Facebook
Apre a Milano la mostra 'Italia di moda' di Andrea Varani - Come Fondazione, peraltro, stiamo puntando sempre di più sul linguaggio fotografico come mezzo espressivo della contemporaneità: il nostro sostegno alla mostra Italia di Moda si inserisce in questo ... Si legge su adnkronos.com
Una mostra racconta Moda e pubblicità in Italia dal 1950 al 2000 - Più di trecento opere tra manifesti, riviste, spot, fotografie, cinema, video, gadget pubblicitari e persino le mitiche figurine Fiorucci, in un percorso inedito che attraversa mezzo secolo di ... ansa.it scrive
Moda e Pubblicità in Italia 1950-2000: la mostra alla Fondazione Magnani-Rocca - Oltre trecento opere tra manifesti, riviste, fotografie, spot e gadget raccontano mezzo secolo di creatività, dai maestri dell’illustrazione al boom televisivo fino al trionfo del Made in Italy negli ... Riporta panorama.it