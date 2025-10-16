Alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (PR) una mostra che racconta l' I talian Style dal 1950 agli anni 2000. In un intreccio di moda, fotografia e pubblicità, esposte ( sino al 14 dicembre 2025 ) oltre 300 opere, fra cui iconiche campagne pubblicitarie di Armando Testa e Olivieri Toscani e straordinari scatti di Giovanni Gastel e Gian Paolo Barbieri. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Moda e pubblicità in mostra alla Fondazione Magnani Rocca