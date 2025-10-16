Mobility Pro ’rivoluzione’ addio Al suo posto un’altra società | Ma le buche le tapperemo ancora
Era stata annunciata come una rivoluzione. "Con l’app ‘Buca’ la sistemazione dell’asfalto (e non solo) diventa a portata di smartphone per i pesaresi", proclamava nel 2020 il Comune di Pesaro insieme alla Mobility Pro, la società consortile nata dalla join venture tra Pagano&Ascolillo e Costruzioni Brandi, che per otto anni ha gestito il servizio manutentivo stradale. Bastava una foto con lo smartphone per segnalare una buca o un cartello abbattuto: la centrale operativa riceveva la geolocalizzazione e inviava subito la squadra di operai. "Si tratta di una grande innovazione, facciamo da apripista in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mobility Pro, ’rivoluzione’ addio. Al suo posto un’altra società: "Ma le buche le tapperemo ancora" - Contratto scaduto per la società che curava la manutenzione delle strade, servendosi anche di un’app, con cui si segnalavano i ’crateri’. Scrive msn.com