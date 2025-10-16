Mobilità sostenibile Iacono Pd | Agrigento esclusa dagli incentivi Pnrr un’ingiustizia da correggere
“Una grave ingiustizia che colpisce la provincia di Agrigento e i suoi cittadini”. Con queste parole la parlamentare del Pd Giovanna Iacono annuncia di aver presentato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per chiedere una revisione dei criteri del decreto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
