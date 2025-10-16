Mobilità sostenibile Dibattito e prove pratiche

La Maremma si prepara a diventare la capitale della Mobilità Sostenibile. Confcommercio, infatti, presenta un evento in programma domani e sabato dedicato alle nuove forme di trasporto a basso impatto ambientale, un tema cruciale per il futuro del turismo e del tessuto imprenditoriale locale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le aziende Autocenter Srl, Mbm - Bike Store, Gowow - Motofabbris e Repower, ha il patrocinio del Comune di Grosseto e di Banca Tema. Domani alle 16.30 incontro inaugurale dal titolo "La mobilità sostenibile come opportunità per il turismo e le imprese del territorio" nella sede di Banca Tema in Corso Carducci 14, mentre sabato aper l’intera giornata piazza Socci ospiterà una vera e propria vetrina della mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

