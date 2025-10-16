Mobilità Biscarini Ewiva | Non basta solo l' infrastruttura serve nuova cultura

Roma, 16 ott.(Adnkronos) - “In questo momento la mobilità sta vivendo una fase di grande trasformazione in Italia. I dati diffusi da Motus-E a giugno 2025 ci dicono che ci sono più di 67mila punti di ricarica diffusi su tutto il territorio italiano e solo nell'ultimo anno sono cresciuti di altri di 10mila. Anche le autostrade stanno facendo la loro parte, nel 60% delle aree di servizio troviamo stazioni di ricarica con una potenza maggiore di 150kw, che vuol dire soste brevi e viaggi più agevoli. Quindi, l'infrastruttura cresce e cresce bene. Ma da sola, non basta”. Lo afferma Daniela Biscarini, Ceo di Ewiva, intervenuta all'evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità al bivio' in corso oggi al Palazzo dell'Informazione a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

