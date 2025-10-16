Mkhitaryan Inter le prestazioni super non bastano | le sensazioni sul rinnovo
Inter News 24 Mkhitaryan Inter, le ultime sul futuro del centrocampista armeno con Chivu nella nuova stagione. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro di Henrikh Mkhitaryan all’ Inter sembra segnato. Il centrocampista armeno, classe 1989, ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e difficilmente lo rinnoverà, alla luce delle strategie fissate da Oaktree, che punta a ridurre il monte ingaggi e a ringiovanire gradualmente la rosa. Mkhitaryan, uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio, continua a garantire un rendimento di alto livello e una preziosa versatilità tattica per Cristian Chivu, ma l’età e il costo dell’ingaggio spingono la società verso una scelta di discontinuità. 🔗 Leggi su Internews24.com
