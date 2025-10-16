Mistero ai margini della Statale 36 | trovati resti umani in un' area boschiva
Giallo per un ritrovamento che ha subito destato grande allarme. Alcuni resti – che secondo le prime ipotesi potrebbero appartenere a una persona – sono stati rinvenuti nelle ultime ore a Civate in una zona boschiva tra la stazione ferroviaria e un’area di attività commerciali lungo la Statale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
