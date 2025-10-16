Mission impossible per i Baskers | dopo il ko contro Matelica c' è la trasferta proibitiva contro Recanati

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parola d’ordine: reset. I Chemifarma Baskérs devono lasciarsi immediatamente alle spalle il ko in volata contro Matelica e focalizzare l’attenzione su un avversario davvero fortissimo. Infatti, sabato alle 21, la truppa di coach Tumidei sarà impegnata in quella che è senza dubbio una tra le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

