Il Giappone continua a potenziare le proprie capacità missilistiche a lungo raggio. Tokyo ha ufficializzato la produzione in serie di due sistemi d'arma avanzati: una versione aggiornata del missile anti nave Type 12, destinato ai cacciatorpediniere, e un nuovo missile da crociera lanciabile da sottomarini, il cui nome non è stato ancora reso noto. Entrambe le commesse sono state affidate alla Mitsubishi Heavy Industries (MHI), in un contesto in cui il Paese nipponico punta a rafforzare la propria capacità di deterrenza contro le crescenti minacce militari provenienti da Cina e Corea del Nord. Il Ministero della Difesa è stato chiaro spiegando che i contratti in questione rientrano nel " rafforzamento delle capacità di difesa standoff per intercettare ed eliminare le forze d'invasione contro il Giappone in una fase iniziale e a lunga distanza ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Missili da crociera a lungo raggio e sottomarini: alta tensione nei mari del Pacifico