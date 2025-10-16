Mirella ritrovata dopo 27 anni | i genitori l' avevano segregata in casa dal 1998
Un caso sconcertante ha scosso l’opinione pubblica polacca: Mirella, una donna scomparsa nel 1998 all’età di 15 anni, è stata ritrovata viva dopo ben 27 anni. A tenerla nascosta al mondo sarebbero stati proprio i suoi genitori, che l’avrebbero segregata in una stanza della loro abitazione per quasi tre decenni. La notizia è stata diffusa dai media locali, tra cui Fakt, TVP3 e Super Express, che hanno raccontato come la donna sia stata scoperta solo grazie alla segnalazione di alcuni vicini. " Era notte fonda quando abbiamo sentito dei rumori insoliti – ha dichiarato Luiza, una residente – e abbiamo deciso di chiamare la polizia ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
