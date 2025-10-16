Mirabella Eclano tra natura e creatività | torna Il Campo delle Zucche de Le Rosse di Bosco
Un angolo di autunno tutto da vivere. Fino al 2 novembre, l’Azienda Agricola Le Rosse di Bosco apre le porte al pubblico con l’iniziativa “Il Campo delle Zucche”, un’esperienza immersiva pensata per famiglie, bambini e appassionati della stagione più suggestiva dell’anno.Situato in via Petrito, a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sequestrati 200kg di rifiuti speciali dai carabinieri di Mirabella Eclano.
Shock a Mirabella Eclano: violenza sui buoi durante la tradizionale "Tirata"
Mirabella Eclano. Ecco come la cittadina dell'Irpinia vuole diventare Capitale della Cultura 2028 - Il Direttore artistico del progetto Francesco Cascino ci racconta l'idea dietro a "L'Appia dei Popoli", il nome con cui Mirabella Eclano si candida a Capitale italiana della Cultura 2028
Mirabella Eclano, scavi di Aeclanum: presentato a Giuli un progetto di valorizzazione - La visita del responsabile del dicastero della Cultura, accompagnato dall'inquilino del Viminale, il prefetto Piantedosi, è la riprova che l'amministrazione locale di