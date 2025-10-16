Mio figlio una vita spezzata da chi non doveva guidare

Dati in chiaro scuro: se rispetto al 2019 in molte province le vittime degli incidenti calano, i numeri restano comunque ancora troppo alti. "I dati sulla sinistrosità ci invitano a una riflessione seria e condivisa – spiega Aldo Bonomi, presidente dell’ Automobile Club Brescia –. L’aumento complessivo degli incidenti e dei feriti ci ricorda che la sicurezza stradale resta una priorità assoluta. È importante sottolineare che questi numeri si riferiscono a un periodo precedente all’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada: purtroppo, i dati nel periodo tra l’1 gennaio ed il 31 agosto 2025, per il Bresciano, registrano in totale 48 incidenti mortali, che hanno causato altrettante vittime, con un incremento di 13 casi rispetto al medesimo periodo del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Mio figlio, una vita spezzata da chi non doveva guidare"

