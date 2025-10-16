Mio figlio autistico senza il sostegno siamo abbandonati e discriminati Così i genitori denunciano la scuola non inclusiva – Le storie
La scuola italiana non è ancora inclusiva. Ad un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico oltre la metà degli studenti vive in condizioni di fragilità, senza un’idonea assistenza prevista dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Continuano a non venire garantiti per tutti gli aventi diritto gli insegnanti specializzati sul sostegno, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, gli operatori all’igiene personale e gli educatori e i docenti necessari per l’ istruzione domiciliare nei casi più gravi. Professionisti diversi e fondamentali per il diritto allo studio degli alunni con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive, cognitive, comportamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
