Mio figlio autistico senza il sostegno siamo abbandonati e discriminati Così i genitori denunciano la scuola non inclusiva – Le storie

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola italiana non è ancora inclusiva. Ad un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico oltre la metà degli studenti vive in condizioni di fragilità, senza un’idonea assistenza prevista dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Continuano a non venire garantiti per tutti gli aventi diritto gli insegnanti specializzati sul sostegno, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, gli operatori all’igiene personale e gli educatori e i docenti necessari per l’ istruzione domiciliare nei casi più gravi. Professionisti diversi e fondamentali per il diritto allo studio degli alunni con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive, cognitive, comportamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mio figlio autistico senza il sostegno siamo abbandonati e discriminati cos236 i genitori denunciano la scuola non inclusiva 8211 le storie

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio autistico senza il sostegno, siamo abbandonati e discriminati”. Così i genitori denunciano la scuola non inclusiva – Le storie

Scopri altri approfondimenti

“Mio figlio autistico senza assistente materiale a scuola. Ingiustizia e abbandono” - Da lunedì 29 settembre non ha l’assistente materiale per accedere ai servizi igienici della scuola. Lo riporta casertanews.it

mio figlio autistico senzaAvellino, terapie ripristinate al ragazzino autistico. La mamma: «La mia battaglia sia per tutti» - L'Asl trasforma le promesse in fatti e restituisce le ore di terapia al 13enne con sindrome dello spettro autistico. Secondo ilmattino.it

mio figlio autistico senzaAvellino, la denuncia di una mamma: «A mio figlio autistico dimezzate le terapie» - L'Asl prescrive 15 ore di terapie settimanali ma, nella pratica, al piccolo paziente ne vengono erogate solamente sei, meno della metà. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Mio Figlio Autistico Senza