Minori a rischio | dopo il pusher 14enne 16enne scoperto in sala slot

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sedici anni compiuti da meno di un mese, ma era già seduto davanti a una slot machine, concentrato nel tentativo di vincere dei soldi. I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli lo hanno sorpreso nel pomeriggio di ieri in una sala scommesse di via Diocleziano a Fuorigrotta. Il ragazzo è stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

