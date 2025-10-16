ROMA – Mentre il conflitto in Medio Oriente cerca faticosamente un punto di svolta, torna a parlare Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e oggi presidente della Fondazione Med-Or, think tank strategico che rappresenta il sistema Paese italiano nei rapporti con il Medio Oriente e il Mediterraneo allargato. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Minniti ha affrontato i temi più caldi dell’attualità geopolitica, dalla tregua tra Israele e Hamas al possibile ruolo dell’Italia nella ricostruzione di Gaza, anche in relazione al Piano Mattei. Smentisce innanzitutto di essere stato designato come rappresentante italiano nel board di transizione per Gaza, affermando: “ Non mi risulta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Minniti loda Giorgia Meloni: “Rapporto forte con Trump è un bene per l’Italia”