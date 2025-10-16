Ministro Abodi | Bagnoli unica chance per America' s Cup Euro 32 senza Napoli è possibile

Si chiude con una notizia buona e una cattiva il bilancio della visita del ministero dello Sport Andrea Abodi al Circolo Ilva di Bagnoli. Se ha manifestato ottimismo per il completamento dei lavori in otto mesi nel quartiere a Ovest di Napoli, in tempo per l'America's Cup, ha gettato nuove ombre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Decreto Abodi: cavalli di quattro anni penalizzati. Gli allevatori senesi chiedono la modifica al ministro - facebook.com Vai su Facebook

Il ministro per lo Sport, Andrea #Abodi: «Entro fine anno riscontri sulla riforma della giustizia sportiva» - X Vai su X

America's Cup: Abodi, Bagnoli è stata decisiva - "Bagnoli è stata decisiva perché è un'opzione che consente anche a tutto il progetto America's Cup di esprimersi al meglio dal punto di vista organizzativo". Come scrive ansa.it

