Mini e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

MILANO (ITALPRESS) – Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo della lunga collaborazione tra Mini e il designer britannico Paul Smith. La Mini Paul Smith Edition sarà svelata durante il BMW Group Keynote, il 29 ottobre 2025, presso lo stand del BMW Group, situato nel Padiglione Ovest della fiera. La Mini Paul Smith Edition segna l’ultimo capitolo nella storia di successo dei due marchi britannici. La lunga collaborazione è iniziata nel 1998, quando il designer rivestì una Mini Cooper classica con il suo inconfondibile design. Per celebrare il 40° anniversario della Mini classica nel 1999, Paul Smith creò un modello unico, personalizzato con la sua celebre “Signature Stripe”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it