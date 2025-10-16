Mini e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025
MILANO (ITALPRESS) – Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo della lunga collaborazione tra Mini e il designer britannico Paul Smith. La Mini Paul Smith Edition sarà svelata durante il BMW Group Keynote, il 29 ottobre 2025, presso lo stand del BMW Group, situato nel Padiglione Ovest della fiera. La Mini Paul Smith Edition segna l’ultimo capitolo nella storia di successo dei due marchi britannici. La lunga collaborazione è iniziata nel 1998, quando il designer rivestì una Mini Cooper classica con il suo inconfondibile design. Per celebrare il 40° anniversario della Mini classica nel 1999, Paul Smith creò un modello unico, personalizzato con la sua celebre “Signature Stripe”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La bottiglia di limoncello era stata donata a Greta dai genitori, Paul e Susan Otteson, dopo averla acquistata in un ristorante italiano molto noto della zona, il “Good Morning Vietnam” - facebook.com Vai su Facebook
Mini al Japan Mobility Show con la nuova Mini Paul Smith Edition - Mini presenterà al Japan Mobility Show 2025 la nuova Mini Paul Smith Edition, ultimo capitolo della lunga collaborazione tra il marchio britannico e il designer Paul Smith. ansa.it scrive
Mini e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025 - Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo della lunga collaborazione tra Mini e il designer britannico Paul Smith. Lo riporta laprovinciacr.it
MINI Paul Smith Edition, debutto a Tokyo - MINI presenta a Tokyo il nuovo capitolo della sua collaborazione con Paul Smith, insieme all’attuale gamma di modelli ... Secondo formulapassion.it