Minaccia l' ex a Mantova e attira il padre della donna vicino alla siepe dove ha celato un coltello arrestato

Un giovane marocchino è stato arrestato a Mantova per atti persecutori dopo aver minacciato con un coltello il padre della sua ex. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Minaccia l'ex a Mantova e attira il padre della donna vicino alla siepe dove ha celato un coltello, arrestato

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo la fuga dai carabinieri, anche la fuga dal 118: https://primadituttomantova.it/cronaca/minaccia-sua-madre-aggredisce-i-carabinieri-e-si-lancia-nel-canale-poi-finisce-in-arresto/ - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia l'ex a Mantova e attira il padre della donna vicino alla siepe dove ha celato un coltello, arrestato - Un giovane marocchino è stato arrestato a Mantova per atti persecutori dopo aver minacciato con un coltello il padre della sua ex. Come scrive virgilio.it

Goito, anni di minacce e insulti alla vicina di casa: arrestato 67enne - Goito (Mantova), 18 settembre 2025 – Minaccia la vicina di casa e la insulta con vari epiteti, 67enne arrestato Carabinieri di Guidizzolo. Lo riporta ilgiorno.it