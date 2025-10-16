Minaccia la ex che era tornata a vivere in Italia inglese condannato per stalking

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 16 ottobre 2025 – Lascia il compagno con cui aveva convissuto per anni in Inghilterra e rientrata in Italia lui inizia a perseguitarla. Telefonate, messaggi telematici e poi le minacce: “Ti tolgo nostro figlio, vengo e te lo porto via, guardati le spalle”. L'atteggiamento è andato avanti da agosto a dicembre del 2023 quando la donna, anconetana, ha poi deciso di sporgere denuncia rivolgendosi alla polizia, la squadra specializzata per reati contro le donne. Per l'ex è scattata una misura cautelare, il divieto di avvicinamento, ed è partita una indagine che ha portato l'inglese a processo per stalking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

