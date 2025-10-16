Minaccia di togliersi la vita | la polizia lo rintraccia e lo salva

16 ott 2025

Era uscito di casa con l’intento di compiere un gesto estremo. A salvarlo sono stati il tempestivo allarme lanciato da un assistente sociale e il pronto intervento della Polizia.Nei giorni scorsi, il centralino del 112 ha ricevuto la chiamata di un assistente sociale del Comune di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

