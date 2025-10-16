Minaccia con un coltello il padre della ex e manda il video alla ragazza | arrestato per stalking

A Mantova, un uomo è stato arrestato per stalking nei confronti della sua ex ragazza. I due si erano lasciati da mesi. Venerdì scorso, l'uomo avrebbe minacciato con un coltello il padre della giovane per poi inviarle il video della scena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

