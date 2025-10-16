Minacce di morte via web all’europarlamentare Ceccardi | A farci fuori ci metto un secondo
CASCINA – Ancora minacce ad esponenti politici via web. L’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi è stata vittima di una grave minaccia di morte ricevuta tramite social media. Il messaggio intimidatorio recita testualmente: Se ti becco per strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori ci metto un secondo e “si inserisce – spiegano dallo staff della parlamentare – in un contesto di crescenti attacchi rivolti all’eurodeputata a causa del suo impegno contro l’estremismo islamico e qualsiasi forma di radicalizzazione violenta”. “Questa ennesima minaccia criminale non mi spaventa – la reazione di Ceccardi -. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Argomenti simili trattati di recente
Anni di minacce di morte e vessazioni contro la sorella: nei guai un 36enne Dopo la denuncia della donna, i carabinieri hanno attivato il “codice rosso” - facebook.com Vai su Facebook
"C’è troppo odio, ricevo minacce di morte", dice la premier. Opposizioni e sindacato replicano accusandola di strumentalizzare la tragedia di Gaza. - X Vai su X
Minacce morte a direttrice Cronache di Napoli, confermata condanna per killer clan - La Corte di Appello di Napoli (prima sezione penale presieduta da Daniela Critelli) ha confermato la condanna nei confronti di Giovanni Cellurale, esponente del clan dei ... Secondo ilmattino.it
L’avvocata Taccia denuncia «Minacce di morte via mail» - Minacce di morte via mail, con tanto di fotografia di un fucile a pompa, di un martello e alcune pinze. Da laprovinciapavese.gelocal.it
Minacce all’avvocata di Sempio: «Sei morta» - Le ha ricevute Angela Taccia, legale di Andrea Sempio insieme al collega Massimo Lovati: Taccia ha ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it