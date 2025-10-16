Minacce di morte via web all’europarlamentare Ceccardi | A farci fuori ci metto un secondo

CASCINA – Ancora minacce ad esponenti politici via web. L’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi è stata vittima di una grave minaccia di morte ricevuta tramite social media. Il messaggio intimidatorio recita testualmente: Se ti becco per strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori ci metto un secondo e “si inserisce – spiegano dallo staff della parlamentare – in un contesto di crescenti attacchi rivolti all’eurodeputata a causa del suo impegno contro l’estremismo islamico e qualsiasi forma di radicalizzazione violenta”. “Questa ennesima minaccia criminale non mi spaventa – la reazione di Ceccardi -. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it