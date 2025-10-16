Minacce alla giornalista Stefania Battistini | Nicolai Lilin a processo

“Se un giorno vi troverete un po’ di polonio nel tè, sappiate che vi siete scavati la fossa da soli”. Con queste parole Nicolai Lilin, scrittore moldavo, ad agosto 2024 aveva attaccato in un video su YouTube la giornalista italiana Stefania Battistini e l’operatore tv Simone Traini. I due dipendenti della Rai, inviati in Ucraina, in quei giorni erano finiti al centro del mirino della Russia, colpevoli per il Cremlino di aver varcato il confine russo-ucraino per documentare le fasi della guerra. Nicolai Verbjbitkii, nome all’anagrafe di Lilin, aveva ripreso il fatto pubblicando sul suo profilo l’inviata e l’operatore, rivolgendosi a loro con frasi minacciose per le quali sarà sottoposto a processo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

