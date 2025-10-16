Minacce al sindaco di Ballabio Lega contro PD | Solo chiacchiere e ipocrisia Noi difendiamo i cittadini

In merito al comunicato diffuso dal segretario provinciale del Partito Democratico sui fatti avvenuti a Ballabio, la segreteria provinciale respinge con forza accuse false e ridicole, frutto della solita propaganda di una sinistra che non conosce né il territorio né la realtà dei fatti. Ancora. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

