Mille cubani combattono per Putin in Ucraina Attirati con contratti capestro

Anche mille cubani combattono al fianco dei russi nella guerra di invasione contro l'Ucraina. La notizia è stata pubblicata dalla testata The Kyiv Independent, citando una fonte dell'intelligence militare ucraina. Si tratta di un elemento che all'inizio di ottobre era stato già sollevato dall'intelligence statunitense, che parlava addirittura di un numero fra i mille e i 5mila. Secondo quanto riportato dal giornale ucraino, i dettagli del loro reclutamento sarebbero particolarmente inquietanti. Questi cittadini cubani vengono attratti attraverso i social con la promessa di un lavoro nell'ambito dell'edilizia che possa migliorare le loro condizioni di vita, addirittura degli intermediari si incaricherebbero delle spese di viaggio e poi, una volta arrivati??in Russia, dopo aver firmato una sorta di contratto non tradotto nella loro lingua, si troverebbero reclutati e avviati a un brevissimo periodo di addestramento, appena 15 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mille cubani combattono per Putin in Ucraina. Attirati con contratti capestro

