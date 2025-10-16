Milazzo e il suo hinterland tra le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
La Regione Siciliana, tramite l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia che fa capo alla Presidenza, pubblica la nuova Carta delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, aggiornata al 2025. Il documento è frutto del lavoro congiunto di Autorità di bacino, Arpa Sicilia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
