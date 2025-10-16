Milano vuole la tassa di soggiorno a 10 euro come a Roma

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano potrebbe avere 20 milioni in più all'anno dalla tassa di soggiorno se potesse applicare un tetto massimo di 10 euro a persona e a pernottamento, anziché 5 euro. Lo ha ribadito Martina Riva, assessora al turismo, giovedì mattina a margine dell'inaugurazione di Apreski a Mind, alla presenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

