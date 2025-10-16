Milano vuole la tassa di soggiorno a 10 euro come a Roma
Milano potrebbe avere 20 milioni in più all'anno dalla tassa di soggiorno se potesse applicare un tetto massimo di 10 euro a persona e a pernottamento, anziché 5 euro. Lo ha ribadito Martina Riva, assessora al turismo, giovedì mattina a margine dell'inaugurazione di Apreski a Mind, alla presenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Scopri altri approfondimenti
LA SETTIMANA del Punto Lega Milano in Via Vespri Siciliani 12 ? Giovedì 16 ottobre, ore 21.00 Ti aspettiamo per una serata di confronto dedicata a chi vuole essere protagonista del cambiamento. Per costruire insieme una squadra forte, definire le priorit - facebook.com Vai su Facebook
“Torna il Salva-Milano 2”. Lo vuole anche il governo. Sironi (M5S): “È nascosto tra le pieghe di una legge”. Intanto l’esecutivo Meloni sta preparando il Testo Unico sull’edilizia. @gbarbacetto - X Vai su X
Milano vuole la tassa di soggiorno a 10 euro "come a Roma" - Lo ha ribadito Martina Riva, assessora allo sport, durante l'inaugurazione di Apreski alla presenza tra gli altri della ministra del turismo Daniela Santanché, con cui aveva polemizzato in passato sul ... Segnala milanotoday.it
Milano merita un trattamento equo rispetto a Roma per la tassa di soggiorno - Milano richiede un trattamento equo rispetto a Roma per potenziare le risorse turistiche e favorire un turismo sostenibile. Da notizie.it
Assessore, Milano chiede tassa soggiorno a 10 euro come a Roma - "Milano chiede da sempre la stessa cosa cioè di essere trattati come Roma che ha per legge come tetto massimo i 10 euro per la tassa di soggiorno, Milano ne ha 5, non c ... Da msn.com