Milano uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio

L'ha chiamata ieri sera per un appuntamento chiarificatore. Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella, ha insistito per vedere Pamela Gemini, 29 anni, bergamasca. Lei voleva lasciarlo, lui non accettava la fine della relazione. L'aveva minacciata. Lei ha accettato di incontralo, lui è arrivato a casa sua, nel quartiere Gorla di Milano, che ormai era buio. È scoppiata una lite. I vicini hanno sentito le urla e spaventati hanno chiamato subito la polizia. Quando la volante è arrivata, gli agenti hanno suonato al citofono, Pamela, disperata, ha finto di rispondere a un fattorino per guadagnare tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, uomo uccide una 29enne e tenta il suicidio

