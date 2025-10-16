Milano torna a vincere in Europa | colpo in casa dello Zalgiris
Reduce da tre sconfitte consecutive, l'Olimpia rialza la testa e conquista un successo importante (89-78). La squadra di Messina riesce a rimontare dopo un inizio difficile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Energia e rabbia, l’Olimpia Milano è troppo forte: Varese si arrende nel derby - L’Armani ritrova il successo con una prestazione convincente sul parquet della Openjobmetis. Da msn.com