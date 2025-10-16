Milano torna a vincere in Europa | colpo in casa dello Zalgiris

Reduce da tre sconfitte consecutive, l'Olimpia rialza la testa e conquista un successo importante (89-78). La squadra di Messina riesce a rimontare dopo un inizio difficile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milano torna vincere europaZalgiris Kaunas-Olimpia Milano 78-89: l'Armani esce dagli Inferi, rimonta dal -16 e torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive - L'EA7 Emporio Armani interrompe la striscia negativa di 3 ko consecutivi in Europa passando sul parquet dello Zalgiris Kaunas per 89- Si legge su eurosport.it

