Milano STEM Women Congress trasforma dati e storie in opportunità

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano ha chiuso con slancio la seconda edizione italiana dello Stem Women Congress 2025, trasformando una giornata di panel, numeri e testimonianze in un racconto collettivo che intreccia ricerca, impresa, creatività e responsabilità pubblica. Una tappa che non archivia un evento, ma apre prospettive concrete per chi oggi immagina il domani. Un bilancio che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

milano stem women congress trasforma dati e storie in opportunit224

© Sbircialanotizia.it - Milano, STEM Women Congress trasforma dati e storie in opportunità

News recenti che potrebbero piacerti

Milano, allo Stem Women Congress il futuro della ricerca e della tecnologia 'al femminile' - Risultati positivi per lo Stem Women Congress Italia 2025, organizzato da Orange Media Group e Women at Business con ... Si legge su iltempo.it

milano stem women congressStem Women Congress 2025 arriva a Milano – il 15 ottobre per la tappa finale - Dopo un anno di tappe di avvicinamento che hanno attraversato tutta Italia, lo STEM Women Congress arriva al suo momento più atteso: il 15 ottobre 2025, a ... Scrive startupitalia.eu

milano stem women congressFormazione, Stem women congress 2025, il 15 ottobre tappa finale a Milano - (Adnkronos) – Dopo un anno di tappe di avvicinamento che hanno attraversato tutta Italia, lo Stem Women Congress arriva quindi alla sua tappa finale: l’ultimo incontro della seconda edizione italiana ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Stem Women Congress