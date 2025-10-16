Milano scaduti i termini per le candidature | chi concorrerà per l' Ambrogino d' oro
Alle ore 12.00 di ieri, mercoledì 15 ottobre, si è chiusa la parte dell'organizzazione degli Ambrogini d'oro 2025 inerente la raccolta delle candidature. Come spesso accade in questa fase, si sono registrati i nomi dei partecipanti fino all'ultimo: tra di essi Dan Peterson, coach in grado di portare l'Olimpia Milano ai trionfi in Campionato, Coppa Italia, Coppa Korac e Coppa dei Campioni, la cui candidatura è stata avanzata dal consigliere del Pd Luca Costamagna, ma anche il critico cinematografico Gianni Canova, rettore dello Iulm dal 2018 al 2024, proposto da studenti, attori, registi e dal consigliere regionale di FdI Matteo Forte, e persino il programma televisivo Le Iene, sostenuto dal consigliere regionale di Noi Moderati Manfredi Palmeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
1 Ottobre 2025. Le porte dell’Alcatraz di Milano si aprono alle 19:00 per “Dedicato alla Musica“, il super party in onore di Roc Beats aka DJ Shocca. Avremmo voluto essere lì con largo anticipo, ma con un po’ di impegno (che assume il nome di aperitivo) riusci - facebook.com Vai su Facebook
#Milano dice sì alla vendita di #SanSiro. A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a #Milan e #Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi ? https://shorturl.at/XYO7p - X Vai su X
Ambrogino d'oro, scaduti i termini: sono arrivate 280 candidature, dalle Iene a Peterson a Pillitteri - Le polemiche per la proposta dei Verdi di premiare la Global Sumud Flotilla e la reazione di Bernardini de Pace. Segnala msn.com
Ambrogino d’oro 2025: quando, candidature e come funziona - Scade oggi, 15 ottobre, il termine massimo entro cui avanzare le candidature per l'Ambrogino d'oro. Secondo msn.com