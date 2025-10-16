Alle ore 12.00 di ieri, mercoledì 15 ottobre, si è chiusa la parte dell'organizzazione degli Ambrogini d'oro 2025 inerente la raccolta delle candidature. Come spesso accade in questa fase, si sono registrati i nomi dei partecipanti fino all'ultimo: tra di essi Dan Peterson, coach in grado di portare l'Olimpia Milano ai trionfi in Campionato, Coppa Italia, Coppa Korac e Coppa dei Campioni, la cui candidatura è stata avanzata dal consigliere del Pd Luca Costamagna, ma anche il critico cinematografico Gianni Canova, rettore dello Iulm dal 2018 al 2024, proposto da studenti, attori, registi e dal consigliere regionale di FdI Matteo Forte, e persino il programma televisivo Le Iene, sostenuto dal consigliere regionale di Noi Moderati Manfredi Palmeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, scaduti i termini per le candidature: chi concorrerà per l'Ambrogino d'oro