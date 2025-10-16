Milano-Meda lavori allo svincolo per la Rho-Monza code e rallentamenti

Ilnotiziario.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi e rallentamenti sulla Milano-Meda: da questa mattina è segnalata la riduzione a una sola carreggiata in direzione Como, all’altezza dell’innesto con la SP46 (Rho-Monza) in prossimità del Villaggio Ambrosiano, con deviazioni anche verso l’allacciamento A52 in direzione Monza. I pannelli a bordo strada avvertono della presenza di cantieri e dei lavori in corso, motivo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milano meda lavori svincoloLavori in tangenziale e autostrade a Milano: le chiusure in programma nei prossimi giorni - Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compre ... Segnala milanotoday.it

milano meda lavori svincoloLavori sulla A4: ecco quale tratto sarà chiuso e per quanto tempo - Nelle due notti di giovedì 9 e di venerdì 10 ottobre dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano (direzione Torino). Come scrive milanotoday.it

Cantieri autostrade, da domani lavori in A7 sul nodo di Busalla - Genova in corrispondenza del nodo di Busalla, avviati questa estate con la riqualificazione delle barriere di sicurezza de ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Meda Lavori Svincolo