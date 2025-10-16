Milano finti agenti rapinano laboratori e gioiellerie | otto arresti

Si fingevano agenti di polizia per rapinare laboratori orafi e gioiellerie. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato otto persone accusate, a vario titolo, di rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi, possesso di segni distintivi delle forze dell'ordine e ricettazione. Le manette sono scattate nella mattinata di mercoledì 15 ottobre, al termine di un'indagine della squadra mobile che ha consentito di identificare i responsabili di due rapine a mano armata avvenute a Milano il 23 febbraio e il 21 marzo 2024.

