Milano femminicidio Pamela Genini | oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin

È previsto per oggi l'interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin, il 52enne che martedì sera a Milano ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna Pamela Genini, 29enne modella e imprenditrice nata a Bergamo. La donna si trovava nel suo appartamento quando, intorno alle 21.30, l’uomo ha fatto irruzione in casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa. Soncin, biellese di origine, è accusato di omicidio, aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla relazione sentimentale, dalla crudeltà e dallo stalking. Si trova nel carcere di San Vittore. Al gip Tommaso Perna spetterà oggi decidere sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione delle misura cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

