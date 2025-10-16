Milano femminicidio Pamela Genini | Gianluca Soncin resta in carcere

Gianluca Soncin, il 52enne di origine biellese che martedì sera a Milano ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna Pamela Genini, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di stamattina davanti al gip Tommaso Perna. L'uomo deve restare in carcere: convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare. Il giudice ha confermato tutte le aggravanti contestate: premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazione affettiva. La vittima - 29enne modella e imprenditrice nata a Bergamo - si trovava nel suo appartamento quando, intorno alle 21.30, l’uomo ha fatto irruzione in casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin resta in carcere

