Milano femminicidio Pamela Genini | Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio
Gianluca Soncin, il 52enne di origine biellese che martedì sera a Milano ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna Pamela Genini, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di stamattina davanti al gip Tommaso Perna. La vittima - 29enne modella e imprenditrice nata a Bergamo - si trovava nel suo appartamento quando, intorno alle 21.30, l’uomo ha fatto irruzione in casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa. Soncin, che ora si trova nel carcere di San Vittore, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla relazione sentimentale, dalla crudeltà e dallo stalking. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
