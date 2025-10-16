Milano Cortina via Tonale. È dedicata ai prossimi giochi olimpici e paraolimpici invernali l’edizione di lancio di nuova Alfa Romeo Tonale, l’ultimo capitolo del C-Suv modello globale del marchio, che torna sul mercato puntando sul concetto di Human Intelligence, ovvero sulla capacità di trasferire emozioni autentiche, che nascono quando la passione incontra la tecnologia. “Abbiamo deciso di presentare nuova Tonale alla stampa internazionale a Pisa per il valore simbolico di questa città che non è soltanto una capitale d’arte e cultura, ma è anche sede di eccellenze scientifiche e tecnologiche come la Scuola Normale Superiore all’avanguardia nella ricerca sull’Intelligenza Artificiale”, ha spiegato Santo Ficili, Ceo Alfa Romeo alla presentazione di Tonale nell’ex stazione Leopolda di Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina via Alfa Romeo Tonale: la nostra prova