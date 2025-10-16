Milano-Cortina ecco come sarà la cerimonia d' apertura Malagò | Ci sarà Mattarella

"Il Capo dello Stato sarà presente alla Cerimonia di Apertura e dichiarerà aperti i Giochi Olimpici. Sarà un momento istituzionale e protocollare". Lo ha annunciato il presidente di Fondazione MilanoCortina, Giovanni Malagò, intervenendo alla presentazione del concept della cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 in corso allo stadio Meazza. Quello che prenderà vita il 6 febbraio 2026 allo Stadio di San Siro, quando il mondo intero si accenderà per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà un racconto di bellezza, creatività e identità italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

