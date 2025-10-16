Milano-Cortina ecco come sarà la cerimonia d' apertura Malagò | Ci sarà Mattarella

"Il Capo dello Stato sarà presente alla Cerimonia di Apertura e dichiarerà aperti i Giochi Olimpici. Sarà un momento istituzionale e protocollare". Lo ha annunciato il presidente di Fondazione MilanoCortina, Giovanni Malagò, intervenendo alla presentazione del concept della cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 in corso allo stadio Meazza. Quello che prenderà vita il 6 febbraio 2026 allo Stadio di San Siro, quando il mondo intero si accenderà per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà un racconto di bellezza, creatività e identità italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano-Cortina, ecco come sarà la cerimonia d'apertura. Malagò: "Ci sarà Mattarella"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La fiaccola delle olimpiadi di Milano-Cortina 2026 farà tappa anche nel magnifico borgo veronese - facebook.com Vai su Facebook

Malagò: “Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro. Queste Olimpiadi faranno la storia” https://ilfaroonline.it/2025/10/15/malago-milano-cortina-2026-nasce-dalle-ceneri-di-un-disastro-queste-olimpiadi-faranno-la-storia/620810/?utm_source=dlvr.it - X Vai su X

Milano Cortina, ecco la cerimonia di apertura: coinvolta anche la Val di Fiemme - La Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato il titolo della cerimonia: Armonia, un concetto universale che diventerà racconto visivo ed emozionale. Secondo rainews.it

Milano Cortina: Malagò, tributo ad Armani in cerimonia apertura - Ho parlato ieri con Leo Dell'Orco e con Michele Tacchella, ho detto loro che avremmo anticipato ... Lo riporta ansa.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura a San Siro con 'Armonia' - Un viaggio tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro (Video Fondazione Milano Cortina 2026) "Armonia è la capacità d ... Si legge su ilgiorno.it