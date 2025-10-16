Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Ventola si schiera con Lookman: «Ha subito un’ingiustizia, ci sono state delle promesse non mantenute» internews24.com
LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, 42-39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Shields rimette in corsa l’EA7, a breve ... oasport.it
Edoardo Leo alla Festa del Cinema di Roma: «Dall’Alzheimer al momento non si può guarire. L’unica cura è ... vanityfair.it
Estrazione Superenalotto oggi 16 ottobre 2025: i numeri vincenti tpi.it
Jeda loda Gattuso: «Grande uomo, la Nazionale può far bene! Con Pio Esposito anche l’Inter sta facendo i ... internews24.com
Sinner-Djokovic, al Six Kings Slam: Jannik cerca il pass per la finale Diretta alle 20.30 corriere.it
Infortunio per Rabiot, è allarme in casa Milan: quante partite salterà il francese
La sosta per gli impegni delle nazionali ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan. Oltre ad Al... ► today.it
Neymar, il video che sconvolge i tifosi: ecco com'è ridotto
Neymar Jr rischia di chiudere la propria carriera nel modo più impensabile: lontano dai riflettori ... ► liberoquotidiano.it
LIVE Musetti Hanfmann 7 6 4 5, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: niente palle break! Si allunga anche il secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 30-15 Volée alta vincente di Lorenzo. 15-1... ► oasport.it
Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, nella chat con l'ex la disperazione e il tentativo di cercare aiuto
Pamela Genini aveva provato a chiedere aiuto in chat, prima di essere aggredita e uccisa da Gianluca... ► virgilio.it
Ucraina, telefonata Trump Putin
Non si parlavano di persona dal vertice di Anchorage, in Alaska. L'ultima telefonata tra Donald Trum... ► tgcom24.mediaset.it
L’annuncio dei “Gap”: «Inviata alla Cpi la denuncia per genocidio contro Meloni». E non si sa se ridere o se piangere
È francamente difficile decidere se l’iniziativa sia più patetica o più ridicola, certamente risul... ► secoloditalia.it
La Groenlandia si sta rimpicciolendo e spostando: cosa succede all’isola più grande del mondo
Grazie a un modello matematico e ai dati raccolti da decine di stazioni GPS, i ricercatori hanno de... ► fanpage.it
Paracchini ad Art Shopping al Carrousel du Louvre
Dal 17 al 19 ottobre, l’energia creativa di Massimo Paracchini approda al Carrousel du Louvre: Artb... ► sbircialanotizia.it
Il fine settimana green del Wwf: dedicato alla natura, alla cultura e alla cittadinanza attiva
BRINDISI - Il Wwf Brindisi ha organizzato un fine settimana green, dedicato alla natura, alla cult... ► brindisireport.it
Perchè gli atleti israeliani sono sati esclusi dai mondiali a Giacarta
Esclusi i ginnasti israeliani: tensione ai Mondiali in Indonesia La Federazione Ginnastica di Israe... ► bollicinevip.com
Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 16 ottobre
Dalle estrazioni del Lotto a quelle del Superenalotto: ecco tutti i numeri vincenti di oggi, 16 ott... ► ilveggente.it
Milano Cortina 2026, ‘armonia’ per abbracciare il mondo: come sarà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi
(Adnkronos) – Sarà un racconto di bellezza, creatività e identità italiana quello che prenderà vita ... ► periodicodaily.com
Il tribunale israeliano prolunga la detenzione del dottor Abu Safiya, medico palestinese simbolo di Gaza
Resta in carcere il dottor Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale Kamel Adwan di Gaz... ► ilfattoquotidiano.it
Grave incidente all'incrocio: centauro a Careggi in codice rosso/ FOTO
Incidente stradale nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, tra viale Pasquale Paoli e viale Manf... ► firenzetoday.it
Ascoli Piceno, marito e moglie morti in casa: ipotesi omicidio suicidio
(Adnkronos) – Ritrovati senza vita due 80enni a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Pice... ► periodicodaily.com
Meloni attacca Landini: «Io cortigiana? È obnubilato dal rancore»
«Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in... ► lettera43.it
Non esiste la “piccola quantità”, anche un bicchiere di vino può portare alla demenza
Un nuovo studio su larga scala ha confermato ciò che molti speravano non fosse vero: qualsiasi quan... ► cultweb.it
Calciomercato Genoa, Norton Cuffy corteggiato da molti club: tra cui uno di Serie A!
Calciomercato Genoa: Norton-Cuffy strega la Serie A, ma il Grifone resiste agli assalti Il Calciome... ► calcionews24.com
Upamecano Inter, il Bayern Monaco gioca d’attesa: il piano dei bavaresi per il rinnovo
di Redazione Inter News 24Upamecano Inter, il Bayern Monaco gioca d’attesa: il piano dei bavaresi pe... ► internews24.com
Chi sono Francesco Garino e Zachary Lyons, nella lista di Tether per la candidatura al CdA della Juve. Tutti i dettagli
di Redazione JuventusNews24Chi sono Francesco Garino e Zachary Lyons, inserita nella lista nei candi... ► juventusnews24.com
Cagliari vs Bologna, settima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Si affrontano due... ► sport.periodicodaily
L’infettivologo dello Spallanzani: «Il paracetamolo inutile con il Covid»
Nicola Petrosillo in commissione: «Dal farmaco previsto dai protocolli zero effetti sul virus. E i... ► laverita.info
Perché venerdì 17 porta sfortuna, le cose da non fare
Arriva venerdì 17 e in Italia si corre a toccare ferro. Esiste persino una fobia apposita, l'eptac... ► veronasera.it
Trump telefona a Putin e annuncia: “Ci incontreremo a Budapest per fermare questa ingloriosa guerra”
Dopo una lunga telefonata avvenuta questa sera, Trump e Putin hanno concordato che già dalla prossi... ► fanpage.it
Ciclismo, la decisione della Red Bull Bora Hansgrohe: Finn ancora nella squadra Rookie
Roma, 16 ottobre 2025 - Paul Seixas, Jarno Widar e Lorenzo Mark Finn: per molti i futuri tre assi d... ► sport.quotidiano.net
Fame nel mondo, Papa Leone: fallimento collettivo. Richiamo di Mattarella
La celebrazione della Giornata dell’Alimentazione negli 80 anni della FAO. “Usare la fame come arma... ► tv2000.it
Chi è Sonia Peana, la moglie di Paolo Fresu: “Stare con lui ha pro e contro”
Sonia Peana è la moglie di Paolo Fresu uno dei più famosi trombettisti del panorama italiano. Sonia... ► metropolitanmagazine
Finn Wolfhard “preoccupato” per Stranger Things 5: “non voglio che la facciano a pezzi”
Finn Wolfhard ha rivelato in una nuova intervista alla rivista Time di aver avuto un attacco di pan... ► metropolitanmagazine
Calendario scolastico: quest’anno niente ponte del 1° novembre, già c’è la settimana corta in molte scuole. Pausa lunga a Bolzano
Nel calendario scolastico nazionale, il 1° novembre resta una data fissa: la solennità di Tutti i S... ► orizzontescuola.it
Vergogna Landini, Meloni: “Mi ha dato della cortigiana. Ecco a voi l’ultima diapositiva della sinistra che fa la morale sulle donne”
Si definisce “cortigiana” secondo la definizione dall’Oxford Languages una “donna di facili costu... ► secoloditalia.it
Problemi ai rifornimenti aerei, rischio caos voli fino alla fine dell'anno
Un inconveniente tecnico in un impianto Eni sta avendo ripercussioni sull’approvvigionamento di ca... ► today.it
Scienze politiche occupata, l'università e i rapporti con Israele: "Intimidazioni e chiusure"
Da lunedì scorso, studentesse, studenti e dottorandi hanno occupato Palazzo Hercolani, la sede del... ► bolognatoday.it
Il Tre annuncia il nuovo disco: ‘Anima nera’ esce il 7 novembre
Milano, 16 ottobre 2025 – Il Tre sta tornando. Il 7 novembre uscirà su tutte le piattaforme digital... ► quotidiano.net
Stefano Massini al Bellini con "Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man"
Al Teatro Bellini, dal 21 al 26 ottobre, va in scena DONALD. Storia molto più che leggendaria di u... ► napolitoday.it
LIVE Zalgiris Olimpia Milano, 42 39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Shields rimette in corsa l’EA7, a breve l’inizio del secondo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Alla ripresa, fondamentale sarà ripartire da dove s... ► oasport.it
TALE E QUALE SHOW, QUARTA PUNTATA: IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DEL VARIETÀ DI RAI1
Con nuove performance e trasformazioni, torna “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Co... ► bubinoblog
Assicurazioni, banche e tagli ai ministeri: i guai di Meloni sulle coperture della manovra
Il governo Meloni si prepara al rush finale sulla manovra 2026. Gli assi portanti della legge di b... ► today.it
Ciclismo, l'Arkéa B&B Hotels chiude i battenti
Roma, 16 ottobre 2025 - Dopo un lungo tira e molla, vissuto tra alterne vicende ma sempre nel segno... ► sport.quotidiano.net
Quando si gioca la finale del Six Kings Slam 2025, data e orario dell’incontro
La finale del Six Kings Slam si giocherà sabato 18 ottobre, alle ore 20:30. Scenderanno in campo il... ► fanpage.it
Liceo a Pescara evacuato, nuova ordinanza del Comune: chiuso fino ad accertamento completo
Il Comune di Pescara, in attesa dei risultati dell'Arpa, ha decretato una nuova ordinanza per il li... ► orizzontescuola.it
Casper Ruud critica i Masters 1000 di due settimane: “I tennisti vanno in una direzione, l’ATP dall’altra”
Casper Ruud è impegnato in questa settimana nell’ATP 250 di Stoccolma, nel quale ha raggiunto comod... ► oasport.it
Brenda Lodigiani, chi è l’ex marito Federico Teoldi
Brenda Lodigiani ha confermato la rottura con il compagno di lunga data Federico Teoldi: «Ci siamo ... ► metropolitanmagazine
Bergamo, venerdì sera grande festa per la «coppa in marmo». Già posizionata la statua Foto
L’EVENTO. Una festa di tutta Bergamo che seguiremo online. Anche Tutta l’Atalanta sarà all’inaugura... ► ecodibergamo.it
Como vs Juventus, settima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I lariani sognano... ► sport.periodicodaily
Università di Bergamo, al via i corsi di lingua: opportunità per i non iscritti
INFO UTILI. L’Università di Bergamo apre i corsi di lingua anche a chi non è iscritto all’Ateneo, p... ► ecodibergamo.it
El Aynaoui entusiasta verso Roma Inter: «Affronteremo una squadra molto forte, una delle migliori in Serie A, ho parlato anche con Hakimi»
di Redazione Inter News 24Il centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, ha voluto dire la sua in vi... ► internews24.com
Manovra, convocato per domani alle 11 il Consiglio ministri
Roma, 16 ott. (askanews) – La manovra di bilancio sarà sul tavolo della riunione del governo doma... ► ildenaro.it
«Educare è amare»: «BergamoIncontra» si interroga sul futuro della scuola e dei giovani
Sabato 18 ottobre alle 18.15 il ChorusLife di Bergamo ospiterà l’incontro tra il rettore della «Trac... ► ecodibergamo.it
Pamela Genini, il gip: Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione omicida una settimana prima | "La vittima si è accorta che stava morendo, ha sofferto"
Il 52enne resta in carcere. L'avvocato: "Non lucido e fisicamente dimesso". A casa sua trovati altri... ► tgcom24.mediaset.it
Simbolotto, estrazione di oggi 16 ottobre 2025 | Lotto
Estrazione Simbolotto di oggi, 16 ottobre 2025 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 16 ottobre 2025, all... ► tpi.it
Garlasco, malore improvviso per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in codice giallo al San Matteo di Pavia
La donna già lo scorso 28 aprile aveva avuto un malore mentre si trovava al Comando provinciale de... ► ilgiornaleditalia.it
Manerbio: Puro Cioccolato Festival
Dopo il successo della prima edizione, torna nel 2025 il Puro Cioccolato Festival, l’appuntamento ... ► bresciatoday.it
«Lunedì l’abbiamo vista l’ultima volta. Pamela voleva tornare in valle»
LA FAMIGLIA. «Era da tempo che Pamela voleva trasferirsi a vivere qui in paese per stare vicina al ... ► ecodibergamo.it
Bergamo, venerdì 17 ottobre alle Grazie continua il presidio di preghiera per la Pace
IN CITTÀ. «La pace non può più essere un sostantivo, un trofeo diplomatico. Deve tornare ad essere ... ► ecodibergamo.it
Esplosione nel Veronese,"domani funerali di Stato per i tre carabinieri
Il dolore, la commozione dei colleghi, di chi conosceva i tre carabinieri e che li incontrava ogni g... ► tgcom24.mediaset.it
Arbitro Roma Inter, tocca a Massa: 31 i precedenti con i nerazzurri! Il bottino finora sorride
di Redazione Inter News 24Arbitro Roma Inter, tocca a Massa: 31 i precedenti con i nerazzurri! Il bo... ► internews24.com
Tre indagati per l'omicidio del giostraio di Capena, sospetta faida familiare
C'è l'ombra della faida familiare dietro al pestaggio che ha provocato la morte del giostraio di... ► iltempo.it
Voli in ritardo: ecco come ottenere un rimborso grazie alle nuove normative europee
Volo con tre ore di ritardo? Rimborso minimo di 300 euro. È una delle nuove regole, a tutela dai vi... ► panorama.it
Omicidio suicidio a San Benedetto, anziano uccide la moglie e poi si spara. L'orrore in casa scoperto dai parenti
Ha puntato la pistola contro la moglie uccidendola e poi verso sé stesso, suicidandosi in un'abitazi... ► leggo.it
“Ha sofferto, ha capito di morire”: Soncin aveva deciso da una settimana la “spedizione per uccidere” Pamela Genini
"Pamela Genini ha sofferto. Sapeva di star per morire". È questo uno dei passaggi contenuti nell’or... ► fanpage.it
La Nazionale Italiana sta per lanciare una maglia che potrebbe non indossare mai, lo strano caso
La Nazionale Italiana si prepara a lanciare una maglia che potrebbe non vedere il campo. Dopo il 3-... ► rompipallone.it
Atletica. Andrea Dallavalle: “La mia rinascita” dopo il salto mondiale | Argento che vale oro
Un salto, un ultimo tentativo, un argento che sa di vittoria interiore: in questa intervista esclusi... ► oasport.it