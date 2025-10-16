Milano-Cortina | apertura all' insegna dell' armonia Malagò San Siro valore aggiunto
Sarà l'armonia il tema della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, in programma il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro, il cui concept è stato svelato oggi nel corso di una conferenza stampa al Meazza alla presenza anche della stampa internazionale. Sarà il canto del cigno per l'iconico e storico impianto milanese, destinato ad essere abbattuto per la realizzazione di uno nuovo e avveniristico di proprietà di Inter e Milan. "Mancano 113 giorni, il 6 febbraio si parte e penso sarà anche un grande tributo a San Siro. Sta partendo il progetto di un nuovo stadio, ma resta un'icona e mi piace che sia la sede della cerimonia di apertura per l'ultima parte della sua vita", ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala facendo gli onori di casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
