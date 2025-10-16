Milano-Cortina 2026 | Armonia guida la cerimonia inaugurale a San Siro
Milano si prepara a vivere un momento storico: il 6 febbraio 2026, lo stadio di San Siro ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, un evento all’insegna dell’ armonia, parola chiave scelta per raccontare i Giochi. Oggi è stato presentato un video che ne anticipa lo spirito e l’atmosfera, sottolineando l’equilibrio tra le montagne del Veneto, della Lombardia e del Trentino e la città, tra l’uomo e la natura. A guidare il racconto visivo ed emozionale sarà Marco Balich, che coordina il team creativo incaricato di realizzare lo spettacolo. L’evento sarà un viaggio tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro, un omaggio all’Italia e ai suoi valori, capaci di unire cultura, patrimonio e spirito Olimpico in una celebrazione unica. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
? Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura a San Siro con 'Armonia' http://dlvr.it/TNjhTh #Olimpiadi2026 #MilanoCortina #CerimoniaDiApertura #Armonia2026 #Sport - X Vai su X
Presentati a San Siro i primi dettagli della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali 2026: doppia accensione del braciere tra Milano e Cortina, sfilate diffuse, tributo a Giorgio Armani e Matilda De Angelis protagonista - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina 2026: l’armonia al centro della cerimonia di apertura firmata da Marco Balich - Lo spettacolo racconterà la bellezza, la creatività e l’identità italiana, con la partecipazione di Matilda De Angelis come voce narrante ... Riporta engage.it
Milano-Cortina: l'inaugurazione sarà all'insegna dell'Armonia. Con un tributo a Giorgio Armani - A San Siro il 6 febbraio atteso anche il presidente Sergio Mattarella. Secondo rainews.it
Armonia: il tema che legherà la duplice Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Milano Cortina 2026 ha svelato “Armonia”: ecco il tema della Cerimonia di Apertura, in programma allo stadio San Siro il 6 febbraio 2026. olympics.com scrive