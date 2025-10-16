Milano controllore minacciato con coltello e rapinato sul bus | arrestato marocchino

Imolaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 24enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

milano controllore minacciato con coltello e rapinato sul bus arrestato marocchino

Milano, controllore minacciato con coltello e rapinato sul bus: arrestato marocchino

