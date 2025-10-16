Milan un attaccante nel calciomercato di gennaio | rossoneri tra due fuochi ben diversi tra loro

Pianetamilan.it | 16 ott 2025

Nella sessione invernale di calciomercato (2 gennaio-2 febbraio 2026) il Milan, con tutta probabilità, prenderà un altro attaccante. Ma ci sono visioni diverse all'interno del club, tra staff tecnico e management societario. Facciamo il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, un attaccante nel calciomercato di gennaio: rossoneri tra due fuochi ben diversi tra loro

