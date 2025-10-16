Milan rivelazioni su Gimenez e Leao Fofana | che parole per Allegri Con lo stadio pronta la cessione?

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, cessione di Cardinale? Le parole di Fofana e due notizie su Rafa Leao e Santiago Gimenez. Ecco le top news del 16 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rivelazioni su Gimenez e Leao. Fofana: che parole per Allegri. Con lo stadio pronta la cessione?

