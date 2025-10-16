Milan non preoccupano le condizioni di Estupinan in vista della sfida di domenica
Il laterale mancino Pervis Estupinan, che ha accusato un problema alla caviglia durante questi giorni con la sua Nazionale, l'Ecuador, dovrebbe giocare titolare in Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro'. Ecco le ultime notizie su di lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Milan, Leao e Rabiot non preoccupano. Ok anche Estupinan, Saelemaekers è già rientrato a Milano - X Vai su X
Gazzetta titola sul Milan: Rabiot e Leão non preoccupano, ma c'è ansia per la logistica. Leão e Rabiot a riposo (botta al polpaccio per il francese), ma si esclude la ricaduta fisica. #Milan #Allegri #Rabiot #Leao - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic si è infortunato in Nazionale: scatta l’allarme, Pochettino inguaia il Milan - Christian Pulisic è uscito per infortunio durante l'amichevole Stati Uniti- Scrive milanlive.it
Milan, Allegri sorride: le condizioni di Rabiot, Leao, Saelemaekers ed Estupinan - A quanto pare leao e Rabiot non preoccupano, mentre Estupinan e Saelemaekers dovranno prendere un momento di fiato. Secondo sportpaper.it
Milan, come sta Estupinan? Arriva l’annuncio dall’Ecuador - Il CT Beccacece rassicura il Milan: “È in forma, sarà a disposizione. Si legge su spaziomilan.it