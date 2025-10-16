Milan non preoccupano le condizioni di Estupinan in vista della sfida di domenica

Pianetamilan.it | 16 ott 2025

Il laterale mancino Pervis Estupinan, che ha accusato un problema alla caviglia durante questi giorni con la sua Nazionale, l'Ecuador, dovrebbe giocare titolare in Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro'. Ecco le ultime notizie su di lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan non preoccupano le condizioni di estupinan in vista della sfida di domenica

© Pianetamilan.it - Milan, non preoccupano le condizioni di Estupinan in vista della sfida di domenica

